Александър Чеферин бе преизбран за президент на УЕФА и ще оглавява централата до 2027 г. Словенецът получи нов мандат от конгреса на УЕФА в Лисабон. Чеферин печели изборите за президент за трети пореден път, като и бе единствен кандидат за поста.

Той е начело на Европейската футболна централа от септември 2016 година. Вторият му мандат бе белязан от борбата срещу създаването на Суперлигата и изключването на Русия от международни състезания заради войната в Украйна.

Изборът му за президент на УЕФА автоматически го прави и вицепрезидент на Световната федерация по футбол (ФИФА) .

За словенския адвокат този мандат ще бъде последен, тъй като според Устава на УЕФА никой вече няма право да ръководи европейския футбол повече от три изборни периода или 12 години. За Чеферин максимумът ще бъде 11 години – до 2027-а година, тъй като неговият първи е непълен за три години.

UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H