Александър Чеферин ще посети Гърция във връзка с трагичната смърт на фен на АЕК

Президентът на Европейската футболна асоциация (УЕФА) Александър Чеферин ще пътува до Гърция през следващата седмица, за да се срещне с министър-председателя на страната Кириакос Мицотакис във връзка с трагичния инцидент в Атина, при който беше убит фен на местния клуб АЕК.

Хърватски фенове, подкрепящи Динамо (Загреб), пристигнаха в гръцката столица и провокираха сбивания и безредици, при които 29-годишният привърженик на "жълто-черните" Михалис Кацурис намери смъртта си.

На 16-и август Чеферин ще срещне премиера на Гърция. А представители на четирите най-големи местни отбора – АЕК, Олимпиакос, ПАОК и Панатинайкос, както и хора от спортното министерство, ще бъдат поканени на дискусиите, обявиха от правителствената пресслужба.

UEFA President Aleksander Čeferin will visit Greece next week and meet Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. Representatives of AEK, Olympiakos, PAOK and Panathinaikos were also invited to the meeting.