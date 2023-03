Александър Георгиев направи 22 спасявания при загуба на Колорадо Аваланч

Колорадо Аванач загуби от Сиатъл Кракен с 2:3 след продължение в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Роденият в Русе вратар на "лавините" Александър Георгиев направи 22 спасявания за тима си.

Шампионите поведоха с гол на Нейтън МакКинън в първата третина, но Александър Венберг възобнови равенството във втория период. Денис Малгин върна аванса на домакините в зала "Бол Арена" в Денвър, но Брендън Танев изпрати мача в продължение.

