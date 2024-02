Александър Георгиев не успя да спаси Колорадо Аваланч от загуба от Торонто Мейпъл Лийфс

Руският страж с български корени Александър Георгиев пък отрази 26 удара, но не успя да предотврати поражение на Колорадо Аваланч. Шампионите от 2022 отстъпиха с 3:4 срещу Торонто Мейпъл Лийфс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Тайлър Бертуци отбеляза хеттрик във вратата на Георгиев.

Happy BERTday!



Tyler Bertuzzi nets a hat trick on his 29th birthday!



Hat Trick Challenge