Александър Георгиев отрази 31 удара за победа на Колорадо над Анахайм

Роденият в България руски национал Александър Георгиев отрази 31 удара, а Нейтън Маккинън записа гол и две асистенции при победа на Колорадо Аваланч с 3:2 срещу Анахайм Дъкс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Къртис Макдърмид и Логан О'Конър също се разписаха за победата на Аваланач, които спряха серия от три поредни мача без победа. Жонатан Дрюин завърши двубоя с две асистенции, докато защитникът Кейл Макар пропусна втори пореден мач заради контузия.

Сам Карик и Лео Карлсон преодоляха Георгиев за Дъкс, които са загубили девет от последните си десет мача. Джош Гибсън пък направи 27 спасявания.

