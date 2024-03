Александър Везенков: Когато треньорът се нуждае от моите услуги, ще бъда готов

Александър Везенков сподели, че е близо до завръщане в игра за Сакраменто Кингс. Българският национал продължава да се възстановява от контузия в десния глезен, заради която е аут от 10 февруари. Крилото говори след последната тренировка на „кралете“, като коментира как му се отразява травмата ментално и физически.

„Най-трудната част е да гледаш отстрани, особено през първите седмици, когато не можеш да правиш нищо и трябва само да се възстановяваш. Обичам играта, липсва ми да съм отново на паркета. Щастлив съм, че отборът се справя добре, но искам да играя и да помагам“, поясни той.

Sasha Vezenkov is on the court following practice, as is Trey Lyles. Lyles has an ice wrap on his knee, but he’s out shooting with the team. pic.twitter.com/B9ApN2YEql