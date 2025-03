Оклахома нокаутира Денвър след пореден рецитал на Шей Гилджъс-Алекзандър (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър отново затвърди своята доминация в НБА. Селекцията на Майк Дейно сломи Денвър Нъгетс със 127:103 в среща, изиграна в „Пейком Сентър“. Мачът не предвещаваше подобен изход, тъй като първите три части предложиха своите драматични моменти, но в заключителната фаза „гръмотевиците“ се развихриха в офанзивен план по пътя си към седмия пореден успех отвъд океана, като по този начин спряха и успешния рейд на състава на Майк Малоун от две последователни верни стъпки.

Тъндър изглеждат недостижими на върха във временното класиране на Западната конференция с 53 победи и 11 загуби, а Денвър се намира на третата позиция с 41 успеха и 23 поражения. Двата отбора ще премерят сили още веднъж само след 24 часа, като това отново ще се случи на територията на Оклахома.

That was a fun onepic.twitter.com/6yw17Gv9su — OKC THUNDER (@okcthunder) March 9, 2025

Усилията на Никола Йокич и Майкъл Потър – младши дадоха тон на гостите за двуцифрена разлика в откриващите минути. Реализаторските умения на Шей Гилджъс-Алекзандър запалиха искрата за домакините, но Йокич бе под пара и отборът от щата Колорадо се пребори за аванс от 4 точки в края на дебютния период.

SGA pushing pace.



Muscles through for 2



Nuggets-Thunder showdown on ABC! pic.twitter.com/95BrOeNE5M — NBA (@NBA) March 9, 2025

Ситуацията на паркета придоби съвсем различен вид в следващата част, тъй като двата отбора често вървяха ръка за ръка. Заплахите в нападение идваха от много страни и за двата тима, но Гилджъс-Алекзандър даде знак за още един рецитал в нападение, правейки така, че „гръмотевиците“ да се оттеглят в съблекалнята при 61:60 в тяхна полза.

Chet ROARS after the SPIN and STUFF



Has the OKC crowd fired up on ABC! pic.twitter.com/5kUT7l1BwS — NBA (@NBA) March 9, 2025

Джейлън Улямс и Гилджъс-Алекзандър се погрижиха тимът от щата Оклахома да нарушат статуквото при откриването на второто полувреме, а натрупването на двуцифрена преднина ne закъсня. Силен щурм, дело на Джамал Мъри, Йокич и Портър – младши, накара Нъгетс да мечтаят за обрат, но Гилджъс-Алекзандър отново пое диригентската палка и тласна Тъндър с 3-точков актив след 36 минути игрово време.

Размяната на точни стрелби се превърна в кратък акцент на старта на заключителната четвърт. Все пак Гилджъс-Алекзандър и Уилямс отново се превърнаха в главни герои, давайки мощен импулс на „гръмотевиците“, които този път нанесоха окончателно своя удар и отказаха гостите от всякакви мечти за победа до финалната сирена.

SGA LIGHTING IT UP IN THE 4TH



Up to 40 PTS after this 3 on ABC!! pic.twitter.com/nJBhoExK4I — NBA (@NBA) March 9, 2025

Шей Гилджъс-Алекзандър блесна с пълна сила за Оклахома, отчитайки се с внушителните 40 точки, които наниза в трети пореден мач. Канадският гард увенча своето представяне с още 8 борби и 5 асистенции.

SGA'S SPECTACULAR SEASON CONTINUES



40 PTS, 8 REB, 5 AST, 3 BLK, W



IT'S HIS 3RD STRAIGHT GAME WITH 40+ PTS AND HIS 40TH 30+ PT GAME OF THE YEAR.pic.twitter.com/zSy75mzHOq — NBA (@NBA) March 9, 2025

Джейлън Уилямс го последва с 26 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания. Чет Холмгрен регистрира 14 точки и 8 овладени под двата коша топки, Айзея Хартенщайн остави на сметката си 10 и 11 борби.

Никола Йокич (13 борби и 9 асистенции) и Майкъл Портър – младши (15 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 24 точки за Денвър. Крисчън Браун наниза 19, Джамал Мъри завърши със 17.

