Минесота обърна Сан Антонио в НБА

Отборът на Минесота Тимбъруулвс победи Сан Антонио Спърс със 104:103 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Шпорите“ започнаха срещата със серия от 16:0 и водиха до края на последната четвърт. Въпреки това Минесота преодоля изоставане от 19 точки, за да измъкне крайния успех с кош на Антъни Едуардс при 16,8 оставащи секунди. Така „Вълците“ вече са с баланс от 26-14 и заемат четвъртото място в Западната конференция, докато Сан Антонио е втори с 27-12.

Антъни Едуардс беше най-резултатен за Минесота с 23 точки, Донте ДиВинченцо отбеляза 19 и 9 борби и 7 асистенции, Наз Рийд завърши с дабъл-дабъл от 17 точки и 11 борби, а Джулиъс Рандъл добави 15 и 8 борби.

Виктор Уембаняма отбеляза 29 точки и 7 борби в първия си старт от новогодишната вечер насам, Келдън Джонсън записа 15 точки, а Джулиан Шампани добави дабъл-дабъл от 14 точки и 10 борби.

Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър записа 33-та победа за сезона, надделявайки над Маями Хийт със 124:112. Шей-Гилджъс Алекзандър пропусна първите си пет опита, но след това стреля при 10 от 14 от игра в остатъка от двубоя, записвайки 110-о поредно участие с 20 или повече точки. При четири оставащи минути в третата четвърт, Гилджъс-Алекзандър вкара тройка, с която завърши серия от 15:0 за Тъндър. След срещата балансът на „Гръмотевиците“ е 33-7, докато Маями е с 20-19.

Най-полезният играч за 2025 година Гилджъс-Алекзандър записа 29 точки и 8 асистенции, Джейлън Уилямс помогна с 18 точки, а Чет Холмгрен и Ейджей Мичъл отбелязаха по 16, към които Холмгрен добави и 10 борби.

Андрю Уигинс поведе „Горещите“ с 23 точки, Тайлър Хиро отбеляза 19, а Пеле Ларсон добави 16.

Тим Хардауей Джуниър изведе Денвър Нъгетс до успеха срещу Милуоки Бъкс със 108:104. Отборът от щата Колорадо беше без лидерите си Никола Йокич и Джамал Мъри, а петимата отсъстващи за тях комбинират за средно по 84,6 точки. Денвър влезе в мача с пет загуби в последните осем двубоя след старт на кампанията от 22-8. Милуоки игра със скоро възстановения от контузия Янис Адетокунбо, който отново се превърна в лидер за тима на Док Ривърс. С тази победа Нъгетс подобриха баланса си до 26-13 и са трети на Запад, докато Бъкс са със 17-22 и са 11-и в Източната конференция.

Тим Хардауей Джуниър записа второто си най-добро постижение за сезона с 25 точки, Арън Гордън отбеляза 23, а Пейтън Уотсън завърши с 19 точки и 8 борби.

За „Елените“ Янис Адетокунбо се отчете с 31 точки, 11 асистенции и 8 борби, а Майлс Търнър отбеляза 16.

Атланта Хоукс надигра Голдън Стейт Уориърс със 124:111. Така „Ястребите“ прекъснаха серията от три поредни домакински успеха на Голдън Стейт, подобрявайки собствения си баланс до 20-21, докато „Воините“ са с 21-19.

Никейл Алекзандър-Уокър поведе Атланта с 24 точки, Джейлън Джонсън помогна с дабъл-дабъл от 23 точки и 11 борби, Люк Кенард вкара шест от деветте си опита от тройката за общо 22 точки, а Ониека Оконгву беше близо до трипъл-дабъла с 18 точки, 12 борби и 8 асистенции.

За Уориърс Стеф Къри вкара 31 точки, но стреля при едва 3 от 11 от далечна дистанция. Джими Бътлър отбеляза 30 точки, 7 борби и 6 асистенции, а единственият друг играч с двуцифрени показатели за резултатност беше Де'Антъни Мелтън с 10 точки.

Торонто Раптърс постигна труден успех срещу Филаделфия 76ърс със 116:115 след продължение. Скоти Барнс вкара победния кош от наказателната линия при 0,8 оставащи секунди до края на срещата и въпреки че пропусна втория си опит, Сиксърс нямаха шанс да стрелят повече и загубиха 16-и мач от началото на сезона за общ баланс от 21-16. Торонто има 24 победи и 16 поражения, и заема четвъртата позиция на Изток.

Скоти Барнс завърши с 31 точки, 8 асистенции и 7 борби, Джамал Шийд добави 22 точки и 6 асистенции, а Иманюъл Куикли записа 20 точки, 7 асистенции и 6 борби. Новобранецът, избран под номер 9 в драфта миналата година, Колин Мъри-Бойлс се отчете с дабъл-дабъл със 17 точки и 15 борби.

Тайрийз Макси бе най-резултатен в срещата с 38 точки, но това не достигна на Филаделфия. Ви Джей Еджкомб добави 17, но стреля при едва 6 от 19 от игра, а трима играчи завършиха с по 13 точки - Доминик Барлоу, Кели Убре Джуниър и Куентин Граймс.

В друг мач от вечерта Сакраменто Кингс спечели срещу Хюстън Рокетс със 111:98. Нито един от двата отбора не успя да се откъсне с повече от пет точки пред опонента си в първите три части, но в края на срещата калифорнийци влязоха в серия от 12:0 и не дадоха повече шансове на Хюстън да ги достигне.

ДеМар ДеРоузън отбеляза 22 точки и стана 23-тия играч в историята на НБА, който достига 26 000 точки в кариерата си. Зак ЛаВийн добави 18, Ръсел Уестбрук и Малик Монк реализираха по 15, а първият добави към тях и 10 асистенции.

За „Рокетс“ Амен Томпсън се отчете с дабъл-дабъл от 31 точки и 13 борби, Кевин Дюрант отбеляза 23 точки, а единственият друг с двуцифрени показатели беше Алперен Шенгюн с 19 точки и 9 борби.