Александър Везенков пропусна загубата на Сакраменто от Ню Орлиънс заради болки в палеца

Отборът на Сакраменто Кингс без Александър Везенков в състава си бе разгромен като гост от Ню Орлиънс Пеликанс в поредна среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Българинът не игра заради болки в палеца на лявата ръка.

Домакините от Ню Орлиънс разгромиха гостите със 129:93.

BI and Zion Williamson were an UNSTOPPABLE duo in the Pelicans' impressive win over the Kings



Ingram: 31 PTS, 5 3PM, 4 REB



Williamson: 26 PTS, 3 STL, 75% FG pic.twitter.com/rzYbHhDN68