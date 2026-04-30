Андрей Гюров: Очакваме новите управляващи да не се огънат

Очакваме новите управляващи да не се огънат и напомни, че оголямата подкрепа, да дена му от хората идва с големи очаквания. Това коментира служебният премиер Андрей Гюров преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"Народните представители да знаят, че днес влизат в Народното събрание, защото хората излязоха по улиците. Защото дори сега те да са в къщи, техните искания и очаквания към едно добро управление ще станат същите и те са тук. Хората искат управление без алчност, без арогантност, без самозабравяне. За последните два месеца служебното правителство направи много да покаже, че България работи по-добре без модел Борисов-Пеевски. Показва, че може да се работи смело и с гръбнак. Показва, че може да се работи с почтеност."

От думите му стана ясно, че не са водени разговори с Румен Радев, за да може министри от служебното правителство да са част от редовен кабинет.