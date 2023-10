Андрей Рубльов е съперникът на Григор Димитров в полуфиналите в Шанхай

Руснакът Андрей Рубльов е последният полуфиналист на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай.

Поставеният под №5 в схемата Рубльов, който е и най-високо ранкираният играч, останал в надпреварата, надигра на четвъртфиналите французина Юго Юмбер с 6:2, 6:3 за точно час и половина.

На полуфиналите Рубльов ще играе с българина Григор Димитров, който по-рано днес победи също в два сета чилиеца Николас Хари. Другият полуфинал противопоставя американеца Себастиан Корда и поляка Хуберт Хуркач.

Срещу Юмбер Рубльов нямаше никакви сериозни затруднения и взе реванш за загубата си от французина преди две седмици на турнира в Пекин.

Още в началото на мача руснакът зададе темпото, за да поведе с 5:1 гейма. Сценарият до голяма степен се повтори и във втория сет. В него Рубльов също поведе рано с пробив за 2:1 гейма, но този път Юмбер веднага успя да изравни.

Руснакът обаче спечели подаването на съперника си отново в седмия гейм, за да поведе с 4:3, което се оказа и моментът на пречупване за Юмбер.

