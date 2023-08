Англия и Дания се класираха за 1/8-финалите на световното първенство по футбол за жени

Англия и Дания се класираха към осминафиналите на световното първенство по футбол за жени. И двата отбора спечелиха последните си мачове от 3-ия кръг на група "D".

Англичанките се наложиха с 6:1 над Китай. Алесия Русо даде аванс на тима още в 6-ата минута, а Лорън Хемп удвои преднината. След като асистира за първите две попадения Лорън Джеймс бе точна, за да направи преднината класическа. В добавеното време на първата част друго нейно попадение бе отменено с помощта на ВАР поради засада.

След почивката Шуанг Уанг намали пасива на китайките с гол от дузпа, но не след дълго възпитаничките на Сарина Вигман стигнаха до нови три попадения. Лорън Джеймс възобнови аванса от 3 гола преднина, а по-късно осъществи третата си асистенция, с която помогна на резервата Клоуи Кели също да запише името си сред голмайсторите, само 6 минути след като се появи на терена. Рейчъл Дейли оформи крайния резултат в 84-ата минута.

