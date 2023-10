Англия обърна Италия и си осигури място на Евро 2024

Отборът на Англия стана поредният сигурен участник на Евро 2024, след като в двубой от квалификационна група "С" победи гостуващия Италия с 3:1 на стадион "Уембли".

Успехът гарантира на англичаните едно от първите две места в крайното подреждане, както и виза за европейското първенство.

Срещата тази вечер обаче със сигурност не започна по вкуса на "Трите лъва", които се оказаха догонващи след четвърт час игра, когато с удар отблизо Джанлука Скамака даде аванс на италианците.

Равенството в Лондон бе възстановено малко след изтичането на първия половин час от мача, когато Джовани Ди Лоренцо събори в наказателното поле Джуд Белингам и домакините получиха право да изпълнят дузпа, която бе превърната в гол от Хари Кейн.

През второто полувреме англичаните поеха изцяло контрола върху срещата и логично пълният обрат в тяхна полза стана факт в 57-ата минута, когато Маркъс Рашфорд завърши образцова контраатака за своя тим, в която дейно участие взе и Белингам.

Крайният резултат бе оформен точно 20 минути по-късно, като този път Хари Кейн наказа неточност на централните бранители на Италия Джорджо Скалвини и Франческо Ачерби и с втория си гол в двубоя подпечата победата на своя тим.

По този начин Англия събра 16 точки на върха в подреждането и вече е сигурен участник на Евро 2024, докато битката за второто място ще бъде между отборите на Италия и Украйна.

