Арина Сабаленка е финалистка в Мелбърн след успех над Магда Линет

В късния мач на Откритото първенство на Австралия по тенис Арина Сабаленка от Беларус победи полякинята Магда Линет със 7-6(1), 6-2 и се класира за първи финал в турнирите от Големия шлем в кариерата си.

24-годишната Сабаленка, която бе загубила предишните си три полуфинала в Шлема, показа тенис на изключително високо ниво, за да запише шести пореден успех без загубен сет в Мелбърн.

Непоставената Линет започна силно двубоя и проби още на старта, след което дръпна с 2-0, но Сабаленка бързо навакса изоставането, а до края на сета нямаше повече пробиви и се стигна до тайбрек. В него Сабаленка бе безгрешна и взе откриващите шест точки, преди да се наложи със 7-1.

Линет спечели откриващия гейм и на втората част, но с агресивна и точна игра Сабаленка спечели пет поредни гейма за аванс от 5-1. В следващия гейм полякинята отрази три мачбола на собствен сервис, но след това тенисистката от Беларус затвори мача на своето подаване след час и 33 минути игра.

