Арсенал отчая Уулвърхeмптън за силен старт във Висшата лига

Арсенал започна на висота новия сезон във Висшата лига. Футболистите на Микел Артета пречупиха Уулвърхeмптън с 2:0 в мач от първия кръг.

На "Емирейтс Стейдиъм" точни за действащите вицешампиони бяха Кай Хавертц и Букайо Сака, които отчаяха защитата на "вълците".

На 24 август (събота) „артилеристите“ ще гостуват на Астън Вила, а ден след това играчите на Гари О'Нийл ще приемат Челси.

