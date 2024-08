Арсенал си тръгна щастлив от "Вила Парк"

Арсенал продължава да е на висота от началото на сезона във Висшата лига. Футболистите на Микел Артета срази Астън Вила с 2:0 в мач от втория кръг.

На „Вила Парк“ Леандро Тросар и Томас Партей зарадваха „артилеристите“, които нанесоха първа загуба през кампанията на играчите, водени от Унай Емери. Двубоят започна със закъснение, защото комуникационната система на съдиите не работеше. Малко след началото на срещата десният защитник на бирминнгамци Мати Кеш се контузи след стъпване накриво.

Лондончани могат да се похвалят с пълен актив от две победи до този момент и 6 точки, което им отрежда трето място в класирането на английския елит, докато отборът от Бирмингам заема 12-та позиция с 3 точки. На 31 август (събота) „топчийте“ ще приемат Брайтън, а бирмингамци ще гостуват на Лестър.

A huge statement win for @Arsenal on the road!#TheKickOff | #AVLARS pic.twitter.com/wc5OUtgJHe