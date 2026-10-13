Артур Жеа: Надявам се да стигна възможно най-далеч

След като се класира за четвъртфиналите на Мастърса в Шанхай благодарение на победата си срещу номер 15 в света Якуб Меншик (7:6 [4], 6:4), Артур Жеа подчерта своята работна етика и способността си да се възстановява в трудни моменти.

Преди това французинът победи Бен Шелтън в неделя и записа първия си успех над играч от Топ 10. Двубоят продължи малко над два часа, като 21-годишният французин поднесе голямата изненада на турнира, побеждавайки Бен Шелтън в два оспорвани тайбрека – 7:6(5), 7:6(3) и първият въпрос, който му бе зададен след осминафинала бе по тази тема:

„Останах много фокусиран след мача си срещу Шелтън. Забавлявах се малко този ден, но още на следващия се префокусирах върху това, което предстои. В момента се забавлявам, играя добре и чувствам, че непрекъснато се подобрявам."

Той коментира и днешната си победа над Меншик:

"Мачът беше подобен на неделния. Знаех, че ще бъде труден. Придържах се към плана си за игра и бих казал, че го изпълних перфектно. Бях силен, за да завърша мача."

Миналата година Валантен Вашеро спечели титлата и изненада на всички. Запитан представя ли си, че е способни на същото чудо, той отговори:

"Не вярвам, че е чудо, когато работиш усилено всеки ден. Надявам се да постигна същото, но все още съм далеч от трофея. Просто ще започна следващия мач убеден, че мога да го направя."

На въпроса Шанхай ли е любимият му турнир от Мастърс 1000, Жеа сподели с усмивка:

"Това е любимият ми турнир от Мастърс 1000, тъй като съм играл на само един. Но наистина харесвам града и условията тук. Щастлив съм, че съм тук."

„След трудни времена можеш да се върнеш още по-силен. Мисля, че това е, което съм правил най-добре, откакто бях малък. Фокусирането върху работата ми винаги ме кара да се движа напред“, каза той.

Жеа анализира напредъка, който е постигнал през последните няколко месеца.

"Това е значителен напредък. Чудесно е да се види, че се отплаща толкова бързо. Той идва от упоритата работа, която съм вложил. Подготвяме се с моя екип за това", заяви французинът.

В кариерата си до момента той се е изправял срещу петима играчи от Топ 20, като има четири победи. На въпроса променя ли го играта срещу най-добрите състезатели, той заяви:

"В момента играя само срещу топ играчи. В крайна сметка все още не знам истинското си класиране, тъй като се изкачвам всяка седмица и просто се подобрявам. Имам страхотен рекорд срещу тези играчи, но не си поставям никакви ограничения и се надявам да стигна възможно най-далеч. Засега изглежда, че работи добре, така че съм щастлив. Можете да го видите и в отношението ми, не изглеждам плах срещу топ играчи или в големи турнири."

"След трудни моменти винаги можете да се върнете по-силни. Мисля, че това е, което съм правил най-добре, откакто бях малък. Това, че това се отплаща сега, след толкова много трудни моменти, прави всичко още по-сладко за мен. Това е резултат, който идва естествено, когато се готвиш да стигнеш по-далеч всеки път. Наистина фокусът върху работата е това, което ме кара да се движа напред", завърши сензацията на турнира в Шанхай.

Той ще се опита да стигне до полуфиналите, като ще се изправи срещу победителя от мача между Алехандро Давидович Фокина (26-ти) и Хуберт Хуркач (34-ти).