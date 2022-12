Аржентина и Франция определят кой ще е новият световен шампион

Отборите на Аржентина и Франция ще се изправят един срещу друг във финала на Мондиал 2022 в неделя, 18-ти декември, от 17:00 часа българско време. Мачът на стадион „Лусаил“ в едноименния град в Катар ще бъде предаван по БНТ 1, БНТ 3, и на сайта https://bntnews.bg/sport.

Двата тима ще се опитат да стъпят на световния връх за трети път в историята си, а Франция е на прага да защити световната си титла от последното първенство на планетата, което не се е случвало от 60 години насам (Бразилия – 1958 и 1962). От своя страна Аржентина загуби два финала след последния си триумф през 1986-та година. Мачът ще бъде исторически по още една причина – той ще е последен на световно първенство за легендата на Аржентина Лионел Меси. Седемкратният носител на Златната топка има шанса да затвърди статута си на най-великия футболист в историята с успех в Катар, който ще му донесе единствения трофей, който му липсва.

От другата страна голямата звезда на „петлите“ безспорно е Килиан Мбапе. Двамата с Меси делят първото място в голмайсторската листа на Мондиал 2022 с пет гола, а Мбапе може да стане двукратен световен шампион едва на 23 години, като той вече има и общо девет гола на Мондиали.

It all comes down to this #FIFAWorldCup #Qatar2022