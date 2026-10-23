Ашлин Крюгер продължава похода към втора титла в Осака след убедителна победа

Американската тенисистка Ашлин Крюгер продължава впечатляващото си представяне на турнира от сериите WTA 250 в Осака, след като се класира за полуфиналите на надпреварата на твърда настилка с награден фонд 283 347 долара. Шампионката от 2023 година направи нова важна крачка към спечелването на втори трофей в японския град, след като постигна категорична победа над поставената под номер четири Талия Гибсън от Австралия.

22-годишната американка се наложи с 6:1, 6:3 за малко повече от час игра, демонстрирайки сериозно превъзходство през по-голямата част от срещата. Крюгер наложи високо темпо още от началото и не остави особени шансове на съперничката си, като реализира четири пробива в първия сет. Във втората част американката продължи да контролира развитието на двубоя и с още един пробив си осигури място сред най-добрите четири в турнира.

Убедителният успех затвърди амбициите на Крюгер отново да триумфира в Осака, където преди три години спечели титлата. За да достигне до нов финал обаче, американката ще трябва да преодолее сериозно препятствие в лицето на своята сънародничка Ан Ли, която е водачка в основната схема.

Ли си осигури място на полуфиналите след драматична трисетова победа над австрийката Лили Тагер с 6:4, 3:6, 7:6(0). Американката започна по-добре срещата и спечели първата част, но съперничката ѝ намери начин да възстанови равенството след успех във втория сет. Решаващата трета част предложи оспорвана битка, която трябваше да бъде разрешена с тайбрек.

Именно в него Ан Ли демонстрира най-силната си игра и не остави никакви шансове на Тагер. Водачката в схемата спечели седем поредни точки, без да допусне нито една за австрийката, и по този начин сложи край на двубоя. Победата ѝ гарантира изцяло американски сблъсък на полуфиналите, в който Крюгер ще се опита да продължи успешната си серия на японска земя.

В другата половина на схемата място сред най-добрите четири намери и чехкинята Катержина Синякова. Световната номер едно в ранглистата на двойки демонстрира убедителна игра срещу американката Мери Стояна и я победи с 6:1, 6:2, като не срещна сериозна съпротива по пътя към полуфиналите.

Синякова ще научи следващата си съперничка след приключването на двубоя между поставената под номер осем Кейти Боултър от Великобритания и хърватката Антония Ружич. Победителката от тази среща ще се изправи срещу чешката тенисистка в спор за място на финала.