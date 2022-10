Ауди става стратегически партньор на отбора на Заубер във Формула 1

Германският автомобилен производител Ауди обяви, че е сключил сделка да стане "стратегически партньор" на екипа на Заубер във Формула 1.

Както вече стана ясно по-рано през годината, Ауди обяви влизането си в спорта от 2026 година, а съгласно подписаното споразумение отборът на Заубер ще бъде преименуван на Ауди от 2026 година.

Немската автомобилна компания ще използва собствена задвижваща система, като влизането на Ауди в спорта ще съвпадне с влизането в сила и на новите технически правила, които са фокусирани върху по-голяма електрификация и устойчиви горива.

В момента отборът на Заубер, който е част от Формула 1 неизменно от 1993 година работи съвместно с италианската компания Алфа Ромео, като дори тимът носи името на италианския автомобилен производител. Междувременно екипът разчита и на задвижващи системи на Ферари.

Споразумението с Алфа Ромео изтича в края на 2023 година, като през 2024 и 2024 Заубер отново ще се състезава под оригиналното си име преди през 2026 да влезе в сила споразумението с Ауди.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit#F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp