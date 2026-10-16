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БАБХ откри близо 86 тона незаконни препарати за растителна защита от началото на годината

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Чете се за: 02:25 мин.
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бабх откри близо тона незаконни препарати растителна защита началото годината
Снимка: БАБХ
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Българската агенция по безопасност на храните установи близо 86 тона незаконни продукти за растителна защита от началото на годината. По-голямата част от количествата са разкрити в рамките на международната операция SILVER AXE XI, координирана от Европол, уточняват от агенцията. Акцията е насочена към противодействие на незаконния внос, търговия и употреба на неразрешени ПРЗ. През 2026 г. Агенцията участва в операцията за осми път.

В рамките на засиления контрол инспекторите на БАБХ извършиха общо 1209 проверки в цялата страна. Те обхванаха търговски обекти, нерегламентирани складове, земеделски стопанства и продукти, разрешени за паралелна търговия. Част от действията бяха проведени съвместно с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Установени са неразрешени за употреба продукти, препарати с изтекъл срок на годност, както и такива, предлагани извън регламентирани търговски обекти.

Констатирани са случаи на съхранение и търговия с продукти без етикети или с етикети на чужд език, нерегламентирано преопаковане и предлагане на препарати, съдържащи неодобрени активни вещества, включително от групата на неоникотиноидите.

В хода на контрола БАБХ установи и канал за незаконна онлайн търговия с неразрешени продукти за растителна защита, предлагани чрез социалната мрежа Facebook. Сред тях са и препарати, съдържащи неодобрени активни вещества от групата на неоникотиноидите. След обмен на информация и съвместни действия с органите на МВР са извършени проверки на свързани с търговията обекти и превозно средство.

При друга съвместна проверка с ДАНС е констатирано нерегламентирано преопаковане на продукти за растителна защита в опаковки с обозначения за хранителни и битови продукти.

Установените незаконни продукти са иззети или поставени под възбрана. В хода на проверките са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения на Закона за растителната защита. По три от случаите информацията е предадена на прокуратурата и са образувани досъдебни производства.

#БАБХ #проверки

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