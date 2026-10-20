БАБХ затвори училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково

Българската агенция по безопасност на храните е извършила общо 2513 проверки в детски заведения, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните, както и в кетъринг фирми, доставящи храна на детски градини и училища. Засилените проверки са осъществени извън рамките на текущия официален контрол и са направени в периода 14 септември – 14 октомври 2026 г. на територията на цялата страна.

В резултат на инспекциите са затворени два обекта заради несъответстващи хигиенни условия - училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково. Спрени от реализация са и 298 кг храни от животински и неживотински произход. Издадени са 18 акта за установяване на административни нарушения. Те са за предлагане на храни, които не отговарят на изискванията за детско и училищно хранене. Установени са също и несъответствия при маркировката и етикетировката при някои храни, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Издадени са и 152 предписания за отстраняване на пропуски, свързани със състоянието на сградния фонд и технологичното оборудване. Констатирани са нарушения в хигиената на обектите, в документацията по системите за управление на безопасността на храните и липса на доказателства за контрол на хигиената и дезинфекцията на контактните повърхности.



