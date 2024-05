Байер Леверкузен е на една крачка от финала в Лига Европа

Байер Леверкузен вече мисли за финал в Лига Европа. "Аспирините" се наложиха с 2:0 срещу Рома на "Стадио Олимпико" в първия мач от полуфиналния сблъсък между двата отбора във втория по сила европейски клубен турнир. С тази победа "Ди Веркселф" удължи и серията си мачове без загуба във всички турнири на 47.

След равностойното начало на двубоя, десният бек на Рома Рик Карсдорп направи истински подарък на гостите, след като се опита да върне топката назад, но връхлитащият Алехандро Грималдо я открадна и подаде към Флориан Вирц, който откри резултата в 28-та минута.

Само шест минути по-късно отново испанецът отправи опасно подаване в наказателното поле, което намери играещият днес като дясно крило Жереми Фримпонг, чийто шут с левия крак профуча на сантиметри от вратата пазена от Миле Свилар.

В добавената минута на първото полувреме "Ди Веркселф" отново имаше златен шанс да удвои предимството си и този път чрез Грималдо и Фримпонг, но изстрелите на двамата бяха блокирани от защитниците на "джалоросите".

Все пак в 73-та минута очакваното се случи. Роберт Андрих отбеляза гол-бижу от извън наказателното поле, което парира вратаря Свилар. Попадението на дефанзивният полузащитник доведе до масов спор между двата отбора, който доведе до жълти картони за Леонардо Спинацола и Гранит Джака.

| GOAL: Roma 0-2 Bayer Leverkusen



WHAT A GOAL BY ROBERT ANDRICH

Follow my account @outsideah946 to support me pleasepic.twitter.com/8p5ZggTUXH