България показа сърце за първи триумф в европейските квалификации

Българският национален отбор за жени ликува за първи път в квалификациите за Евробаскет 2025 в Германия, Чехия, Германия, Гърция и Италия. Селекцията на Таня Гатева срази Унгария с 83:68 в среща от третия кръг в група B, изиграна в "ДВТК Арена", Мишколц. Българките изпитваха известни колебания само на старта, но след това се развихриха в офанзивен план и до финалната сирена удържаха момичетата, водени от Петер Вьолди, нанасяйки им първа загуба в пресявките.

По този начин "лъвиците" сложийа край на своята негативна серия от осем поредни поражения в официални мачове. Освен това официален дебют с екипа на българския тим направи натурализираната чужденка - Кайла Хилсман.

Българският тим има на сметката си една победа и две загуби, с колкото са и унгарките. На 10 ноември (неделя) "лъвиците" ще имат визита на Финландия, докато унгарският отбор ще гостува на Словения.

Встъпителните минути премина под знака на размяната на серии. Домакините наложиха надмощието си в определен момент и за отрицателно време започнаха да докосват двуцифрената преднина чрез точните стрелби зад дъгата на Дебора Дубей, Река Лелик и Бернадет Хатар. Усилията на Борислава Христова и Кайла Хилсман помогнаха на гостите да отвърнат на удара, но унгарките удържаха и в края на дебютния период се пребориха за разлика от 3 точки.

Българките поставиха мощни начало на следващата десетка, когато Христова и Хилсман правеха каквото си искат с унгарската защита за пълен обрат. Унгарският отбор рядко намираше вярно решение в офанзивен план, а Карина Константинова и Гергана Иванова поеха щафетата, за да могат „лъвиците“ да се приберат в съблекалнята при 51:33.

Точните стрелби отвъд дъгата на Иванова, Христова и Хилсман. Домакините разчитаха на Дорката Ката Юхас и Хатар да им оставят вратичка за обрат. Това обаче не спря българския тим да си извоюва 15-точков актив след 30 минути игрово време.

Нови силни изяви, дело на Юхас и Дубей, както и агресивната игра в защита, доведоха до нов щурм на за унгарките, които при откриването на заключителната четвърт съкратиха изоставането си до едноцифрени изражения. Последва светкавична реакция на Радостина Христова, Борислава Христова Константинова и Хилсман, които с се погрижиха „лъвиците“ да не допуснат срив и да сложат точка на спора.

