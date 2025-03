Везенков над всички, но Олимпиакос продължава да разочарова в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново бе на висота, но Олимпиакос не беше в състояние да преодолее кризата, в която се намира в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Монако със 77:80 в среща от 32-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Мачът премина през немалко смени на водачеството, но в заключителната четвърт селекцията на Йоргос Барцокас не издържа и допусна трети пореден грешен ход в турнира на богатите, докато съставът на Василис Спанулис взе доста по-верни решения именно тогава по пътя към трети последователен успех.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и макар трудностите, които имаше в офанзивен план, бе над всички за "червено-белите". Българският национал поведе колоната на реализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 21 точки, 6 борби, 3 асистенции, 3 откраднати топки и 1 чадър за 32 игрови минути. При стрелбата си той бе 7/11 от средна дистанция, 1/5 зад арката и 4/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Тимът от Пирея продължава да се намира на върха във временното класиране с 22 победи и 10 загуби, като вече трепери за първото място пред преследвача си Фенербахче, а "монегаските" заемат четвъртата позиция с 20 успеха и 12 поражения.

Слабата резултатност и агресивната защита бяха основните акценти в дебютните минути. Гостите загатнаха на какво са способни и в офанзивен план чрез Даниъл Тайс и Джарон Блосъмгейм, за да накажат грешките на гръцката защита и да си издействат аванс от 8 точки в края на откриващия период.

Липсата на успешни стрелби се превърна във водеща тенденция и в началото на следващата десетка. Събуждане на Александър Везенков, Сейбън Лий и Алек Питърс, както и вдигането ба оборотите в дефанзивен план, предостави възможността на домакините да провокират обрата и да се оттеглят в съблекалнята при 37:35.

.@ASMonaco_Basket moving the ball like they’re playing hot potato!



Four guys get a touch, and Jaiteh finishes it off — teamwork makes the buckets work!pic.twitter.com/tPhvuqfCLe