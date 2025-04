Панатинайкос си проправи път до плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Панатинайкос си проправи път до плейофите на Евролигата. Действащите шампиони в турнира на богатите матираха Монако с 88:76 в среща от 33-ия кръг, изиграна в "Гастон Медисан". Селекцията на Ергин Атаман контролираше събитията през огромна част от мача, а в неговия край отблъсна щурма на състава, воден от Василис Спанулис, за да се върне на победния път в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и за да спре серията му от три поредни успеха.

A crucial W to certify their presence in the Playoffs!@Paobcgr I #RivalrySeries pic.twitter.com/6aMzQZsCeb — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025

Насметката на гърците личат 21 победи и 12 загуби, което им отрежда място във временното класиране, а "монегаските" остават на четвъртата позиция с 20 успеха и 13 поражения.

The reigning champs secure a Playoffs spot after tonight's victory in Monaco@Paobcgr I #EveryGameMatters pic.twitter.com/fmCENiaAkM — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025

Изпълненията на Алфа Диало и Даниъл Тайс бяха в основата на това домакините да разполагат с лидерството в дебютните минути. Играта в офанзивен план на гостите постепенно заработи чрез Уениън Гейбриъл, Кендрик Нън и Константинос Митоглу, за да провокират обрата и да си осигурят аванс от 11 точки в края на дебютния период.

Нън често попадаше под светлините на прожекторите в хода на втората част и гърците продължиха да играят на гребена на вълната, повеждайки с още по-солидна разлика. Ели Окобо, Тайс и Диало обединиха своите усилия в опитите си да върнат „монегаските“ в играта, но „детелините“ се прибраха в съблекалнята при 49:41.

ON FIRE



Kendrick Nunn with 18 first half points in Monaco@Paobcgr I #EveryGameMatters pic.twitter.com/C95rNQfFpO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025

Картината на паркета значително се промени на старта на третата част, когато отборът от Княжеството върна усещането на интрига. Горещата ръка на Нън, както и проблясъци на Йюмер Юрцевен, помогнаха на „зелените“ да отвърнат подобаващо по пътя към точков 12-точкивия актив след 30 минути игрово време.

Участникът във френския елит не бе казал последната си дума при откриването на заключителната четвърт, тъй като редуцира пасива си до минус 5 със съдействието на Тайс, Диало и Окобо. Все пак Джериан Грант и Нън се намесиха в точното време за тима от Атина, който не срещна трудности да довърши започнатото.

KENDRICK NUNN IS UNBELIEVABLE



37 PTS I 5/5 3FG I 5 AST I 43 PIR #RivalrySeries pic.twitter.com/5g3bI5Nze3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025

Кендрик Нън отново бе големият лидер за актуалните шампиони със своите 37 точки, 5 асистенции и 4/4 при стрелбата отвъд дъгата, което му донесе коефициент на полезно действие от 43. Джериан Грант се разписа с 14 точки.

Даниъл Тайс блесна за Монако с 18 точки и 7 борби. Алфа Диало наниза 16 точки, Ели Окобо финишира с 13, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Джарон Блосъмгейм има 12 точки и 6 овладени под двата коша топки.

На 11 април "детелините" ще сложат край на редовния сезон с домакинство на Цървена звезда, докато Монако ще има визита на АСВЕЛ Вильорбан ден по-рано.