България с 26 борци на световното първенство за ветерани в Лутраки (Гърция)

България ще има сериозно присъствие на световното първенство по борба за ветерани, което стартира в Лутраки (Гърция) от вторник.

26 наши състезатели ще излязат на тепиха. Сред най-титулуваните е Ремзи Осман, който ще преследва осма титла в свободния стил. Той ще стартира в категория до 62 кг.

Двама от тях - Светослав Димитров и Ивайло Саров ще участват и на двата стила.

Отборът тръгва с двама треньори - Айлин Кудрет и Даниел Банков.

Наш съдия на първенството ще бъде Милен Иванов, а Александрина Кашинова ще се явява за международна категория.

Пълен състав на България:

Класически стил:

62 кг Светослав Димитров дивизия B

62 кг Васил Атанасов дивизия E

70 кг Петър Георгиев дивизия A

70 кг Ивайло Саров дивизия E

78 кг Симеон Димитров дивизия B

78 кг Стоян Димов дивизия D

78 кг Станчо Спиридонов дивизия E

88 кг Пламен Палев дивизия A

88 кг Владимир Боев дивизия B

88 кг Вангел Вангелов дивизия B

88 кг Георги Ташев дивизия D

88 кг Красимир Ганев дивизия D

100 кг Юлиян Димитров дивизия B

100 кг Серги Сергиев дивизия B

130 кг Христо Георгиев дивизия A

130 кг Павлин Банков дивизия B



Свободен стил:

62 кг Светослав Димитров дивизия B

62 кг Ремзи Осман дивизия D

70 кг Емин Емин дивизия A

70 кг Ивайло Саров дивизия E

78 кг Павел Тимонов дивизия C

88 кг Димитър Паскалев дивизия C

100 кг Илхан Бейтулов дивизия A

100 кг Мехмед Кодаков дивизия C

100 кг Иван Калинов дивизия C

130 кг Янко Ханджийски дивизия A

