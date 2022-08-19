България с три медала от Европейското по бокс за ученици в Турция

България спечели три медала от Европейското първенство по бокс за ученици, което се провежда в Ерзурум, Турция. Родните таланти грабнаха три бронзови отличия от турнира в южната ни съседка.

Шампионатът е изключително оспорван, като участие в него взеха близо 400 боксьори от 28 страни.

До медалите стигнаха Йоан Христов (46 кг), Владимир Давидов (48 кг) и Джан Ахмедов (52 кг). Те достигнаха до полуфиналите на турнира, като в четвъртък вечер допуснаха поражения в своите срещи. Развоят на мачовете им донесе и бронзовите отличия.

България бе представена от общо 8 боксьори на Европейското първенство в Ерзурум. В подножието на медалите останаха още Антонио Дамянов, Лоренцо Зоранов, Стилян Георгиев, Роберта Хаджийска и Камелия Желязкова. Тимът ни бе воден от треньорите Роман Цветков и Петър Илиев.

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