България се върна от ада срещу световния шампион, но Евробаскет 2025 остана мираж (ВИДЕО)

Българският национален отбор за мъже не успя да си проправи път до Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Селекцията на Росен Барчовски отстъпи пред Германия с 85:94 в среща от последния шести кръг, изиграна в "Брозе Арена", Бамберг. Българите дадоха всичко от себе си, особено през второто полувреме, когато наваксаха 27-точково изоставане и в края мечтаеха за чудото, но в крайна сметка не издържаха и по този начин се сбогуваха с мечтите си за участие на следващия шампионат на Стария континент. Въпреки че "трикольорите" се нуждаеха от задължителен успех и загуба на Швеция от Черна гора в другия мач от потока, съставът на Алекс Мумбру игра за честта си и не улесни по никакъв начин живота им, за да подпечата окончателно място на европейското първенство.

Официален дебют с екипа на „лъвовете“ направиха двама от най-младите играчи в състава ни – Илиян Пищиков и Константин Тошков. От своя страна Йордан Минчев не доигра мача заради 5 натрупани лични нарушения.

По този начин представителният ни тим финишира на последното четвърто място в групата с две победи и четири загуби, докато германците завършиха еднолично на върха и на обратния полюс.

