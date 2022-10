Баная триумфира в Малайзия, но титлата в MotoGP ще се реши във Валенсия

Титлата в Световния шампионат по мотоциклетизъм MotoGP ще бъде решена в последното състезание за сезона във Валенсия въпреки седмата победа на Франческо Баная през кампанията в Гран При на Малайзия.

Италианският пилот на Дукати остави зад себе си в днешния старт на Сепанг своя сънародник Енеа Бастианини с Гресини Рейсинг, а подиумът бе допълнен от действащия световен първенец Фабио Куартатаро с Ямаха.

Баная спечели с +0.270 сек пред Бастианини и продължи страхотния си сезон със седма победа - преди това той триумфира на Херес, Муджело, Асен, Силвърстоун, Ред Бул Ринг и Мисано. Италианецът обаче не съумя да грабне световната титла днес поради третото място на Куартараро - французинът, който не е печелил състезание от Гран При на Германия, изостава с 23 точки от върха преди последния старт във Валенсия. Бастианини е четвърти с 211 пункта, на една зад третия Алейш Еспаргаро.

A victory that takes @PeccoBagnaia just two points from title glory! #MalaysianGP | #TheDecider pic.twitter.com/09DDxNslA9