Барселона - Манчестър Юнайтед постави рекорд по посещаемост в Лига Европа

Още след тегленето на жребия за плейофите в турнира Лига Европа дербито между Барселона и Манчестър Юнайтед се очерта като най-зрелищния и най-очакван сблъсък от втория по сила европейски клубен турнир.

В четвъртък вечер пък двата тима изиграха първия дуел помежду си и определено не разочароваха, завършвайки 2:2 на "Камп Ноу".

Мачът между "каталунците" и "червените дяволи" очаквано предизвика и огромен зрителски интерес, като снощи по трибуните имаше 90 255 души, съобщава агенция "Ройтерс".

Тази посещаемост автоматично превърна мачът между Барселона и Манчестър Юнайтед в най-посещавания в изобщо в историята на турнира Лига Европа.

