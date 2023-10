Бен Шелтън спечели турнира в Токио и завоюва първа титлата в кариерата си

Американецът Бен Шелтън спечели титлата на тенис турнира на твърди кортове в Токио (Япония) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 022 700 долара.

21-годишният Шелтън, който е полуфиналист от Откритото първенство на САЩ тази година, победи на финала Аслан Карацев (Русия) със 7:5, 6:1 за 83 минути. Така той завоюва първи трофей в първия финал в кариерата си на турнир от АТП.

Американецът направи пробив в 11-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той доминираше изцяло, даде само един гейм на съперника си и без проблеми затвори мача.

Шелтън, който в момента е 19-и в световната ранглиста, ще се придвижи още по-напред в новата класация в понеделник.

Карацев достигна до петия си финал от АТП, но не успя да завоюва четвърта титла в кариерата си.

Memoirs of a debut ATP Tour title @BenShelton defeats Aslan Karatsev 7-5, 6-1 to claim the trophy in Tokyo.#kinoshitajotennis | @japanopentennis pic.twitter.com/CW16SR0XuJ