Без второ полувреме

Във футболния свят съществуват всякакви аномалии. За рекордите, победите, головете и титлите се говори и ще се говори много, но историята познава и достатъчно куриози, за каквито ще прочетете в следващите редове.

Разбира се – има достатъчно случаи, в които дадени отбори отказват да изиграят конкретен мач поради несъгласие с обстановката, съпричастност към даден инцидент или нареждане от собствениците. Има и по-любопитни примери – на отбори, които изиграват едно полувреме от даден мач, след което отказват да излязат на игрището за вторите 45 минути, да речем – заради расистки скандал. Но има и още по-невероятни прецеденти – един единствен играч да не иска да се появи обратно на терена, макар да е участвал в първата част на срещата. Безкрайно странно, но и напълно вярно.

През февруари 2000 Селтик, воден тогава от Джон Барнс, играе срещу Инвърне Каледониън Тисъл в мач от турнира за Купата на Шотландия и изостава с 1:2. На почивката един от помощниците на Барнс – Ерик Блек - задава въпрос с ироничен тон на нападателя на „детелините“ Марк Видука дали навън не е прекалено студено за футбол. Австралийският голаджия приема тази забележка прекалено лично и отказва да доиграе двубоя. "Едно зло никога не идва само", са казали хората. Селтик губи мача с 1:3, а 48 часа по-късно Блек и Барнс са уволнени, но за Видука няма директни последствия, въпреки че своеволието му е огромно. Интересното е, че победата на Инвърнес води след себе си и до едно от най-забавните заглавия в британската футболна преса на следващия ден, но за това ще ви разкажа в отделен материал.

Вероятно за всеки един футболист би било мечта и цел да получи възможността да играе на „Олд Трафорд“. Е, за Абдулай Мейте престоят в „Театъра на мечтите“ далеч не завършва с хепиенд. През 2008 неговият Болтън гостува на Манчестър Юнайтед. На почивката котдивоарецът информира мениджъра си Гари Мегсън, че е получил контузия и иска да бъде сменен, защото усеща, че повече ще пречи на тима си, отколкото ще му помага, ако остане в игра. Мегсън обаче не вярва на твърдението на Мейте, като го обвинява в саботаж. Смяната му наистина е направена, но той тренира до края на сезона с втория отбор и така и не регистрира нито един мач повече за Болтън Уондърърс в кариерата си.

#OnThisDay 2010: France striker Nicolas Anelka was sent home from the World Cup in South Africa after refusing to apologise for his half-time rant at coach Raymond Domenech during the 2-0 defeat to Mexico earlier that week pic.twitter.com/dr1ddEgBCz