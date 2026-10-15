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БФС и консултантската компания Double Pass проведоха поредната работна среща по проекта за развитие на талантите в България

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Спорт
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Двудневното посещение включваше поредица от разговори със спортно-техническите щабове на юношеските и младежките национални отбори и експерти от различни направления.

БФС и консултантската компания Double Pass проведоха поредната работна среща по проекта за развитие на талантите в България
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Ръководството на Българския футболен съюз начело с президента Георги Иванов проведе работна среща с представители на международната консултантска компания Double Pass в рамките на поредния етап от съвместния проект за развитие на младите футболни таланти в България.

Двудневното посещение на 13 и 14 октомври включваше поредица от разговори със спортно-техническите щабове на юношеските и младежките национални отбори и експерти от различни направления.

В центъра на срещата с Георги Иванов бяха стратегическите приоритети на БФС за развитието на детско-юношеския футбол, усъвършенстването на системата за подготовка на младите състезатели и изграждането на устойчив модел за тяхното развитие.

В рамките на първия ден представителите на Double Pass разговаряха с изпълнителния директор Андрей Петров, техническия директор Кирил Котев, директора „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов и селекционера Атанас Рибарски. Обсъдени бяха организацията и управлението на младежките национални отбори, процесите по идентифициране и проследяване на таланти, както и финансовото планиране и ресурсното обезпечаване на дейностите. Проведени бяха и индивидуални интервюта с млади национални състезатели и родители.

Вторият ден беше посветен на работата със спортно-техническите щабове на националните формации. В разговорите участваха Светослав Петров, Атанас Рибарски и Тодор Янчев, а сред основните теми бяха подготовката на футболистите, анализът на представянето и използването на данни в тренировъчния процес. Отделно внимание беше обърнато на физическата подготовка и медицинското обслужване, развитието на треньорските кадри и взаимодействието с клубовете.

Посещението завърши с обобщаваща среща със спортно-техническото ръководство на БФС.

През следващите три седмици работата по проекта ще продължи с нова серия от онлайн срещи между експертите на Double Pass, представители на футболните клубове и различни отдели на БФС. След тях през ноември е планирано ново посещение на международните консултанти в България. Паралелно с това се финализират анализите на съществуващите структури и практики, които ще послужат за основа на следващия ключов етап от сътрудничеството. През януари 2027 г. предстои да започне същинският процес по категоризация и одит на елитните футболни академии в страната, насочен към оценка на дейността им и последователно повишаване на стандартите в детско-юношеския футбол.

Сътрудничеството с Double Pass е част от дългосрочните усилия на Българския футболен съюз за прилагане на утвърдени международни практики, подобряване на средата за развитие на младите футболисти и изграждане на по-ефективна система за подготовка на бъдещите национални състезатели.

#Академия БФС #Георги Иванов #БФС

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