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БФС определи съдиите за мачовете от турнира за Купата на България

от БНТ
22:09, 15.11.2022
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
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Снимка: БФ Тенис
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Съдийската комисия към Българския футболен съюза обяви нарядите за предстоящите мачове от турнира за Купата на България.

Реферът Ивайло Ненков ще ръководи срещата Вихрен - Левски. Двубоят ще се играе на 19 ноември от 13:30 часа.

На Красен Георгиев пък беше поверен двубоят между Розова долина и Лудогорец, който е насрочен за петък.

Ето и обявените до момента наряди за мачовете от 1/16-финалите за Купата на България:

16 ноември, 13:30 часа

ФК Струмска слава 1927 - Спартак 1918 Варна

ГС: Васил Петров Минев АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Николай Йорданов Колев

18 ноември, 13:30 часа

Розова Долина - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Мартин Живков Великов

19 ноември, 13:30 часа

ОФК Вихрен Сандански - ПФК Левски

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

19 ноември, 13:30 часа

ПФК Марица 1921 Пловдив - Хебър 1918

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Георги Василев Йорданов

19 ноември, 13:30 часа

Дунав Русе - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Кольо Димитров Данев

19 ноември, 13:30 часа

ПФК Чавдар - Пирин АД

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

19 ноември, 13:30 часа

Спортист 2009 - ПФК Славия 1913

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Стоян Христов Денев

19 ноември, 13:30 часа

ФК Витоша - ПФК Ботев Враца

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Любима Петрова Банова

СН: Стоян Маринов Алексиев

19 ноември, 13:30 часа

ОФК Спартак Плевен - ФК Локомотив 1929 София

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Николай Тодоров Петров

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#Купа на България по футбол
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