БФС определи съдиите за мачовете от турнира за Купата на България
Съдийската комисия към Българския футболен съюза обяви нарядите за предстоящите мачове от турнира за Купата на България.
Реферът Ивайло Ненков ще ръководи срещата Вихрен - Левски. Двубоят ще се играе на 19 ноември от 13:30 часа.
На Красен Георгиев пък беше поверен двубоят между Розова долина и Лудогорец, който е насрочен за петък.
Ето и обявените до момента наряди за мачовете от 1/16-финалите за Купата на България:
16 ноември, 13:30 часа
ФК Струмска слава 1927 - Спартак 1918 Варна
ГС: Васил Петров Минев АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Николай Йорданов Колев
18 ноември, 13:30 часа
Розова Долина - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Мартин Живков Великов
19 ноември, 13:30 часа
ОФК Вихрен Сандански - ПФК Левски
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
19 ноември, 13:30 часа
ПФК Марица 1921 Пловдив - Хебър 1918
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Георги Василев Йорданов
19 ноември, 13:30 часа
Дунав Русе - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Кольо Димитров Данев
19 ноември, 13:30 часа
ПФК Чавдар - Пирин АД
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
19 ноември, 13:30 часа
Спортист 2009 - ПФК Славия 1913
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стоян Христов Денев
19 ноември, 13:30 часа
ФК Витоша - ПФК Ботев Враца
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Любима Петрова Банова
СН: Стоян Маринов Алексиев
19 ноември, 13:30 часа
ОФК Спартак Плевен - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Николай Тодоров Петров