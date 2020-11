Битката за Белия дом приключи

Изходът от битката за Белия дом вече е ясен.

Победата на Байдън на практика беше сигурна, но я обявиха, след като той спечели 20-те електорални гласа на щата Пенсилвания. При обработени 98% от бюлетините той води пред Тръмп с над 34 хиляди гласа.

Прогнозите за победа на Байдън се основават на неофициални резултати от щатите, които приключиха броенето, но и на очакваните резултати от щати като Уисконсин, където броенето продължава. Демократът получи 74 милиона гласа - повече от всеки други кандидат-президент на Съединените щати.

В Туитър победителят заяви, че е поласкан от избора на американците и сега е време за преодоляване на разделението от предизборната кампания и обединение на страната.





America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8