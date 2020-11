Джо Байдън е новият президент на САЩ (обновява се)

Кандидатът на Демократите Джо Байдън печели изборите за президент на Съединените щати. Минути след 18:30 часа българско време беше потвърдено, че Байдън получава 20-те гласа в Електоралната колегия от щата Пенсилвания. Така общият брой гласове на Байдън става 273, от необходимите му 270 за Белия дом.

Доналд Тръмп става първият действащ президент от близо 30 години, който не е преизбран за втори мандат.

Тези избори за американски президент преминаха под знака на пандемията от COVID-19. Подходът на двамата кандидати и идеите им за овладяване на заразата, бяха в основата на решението на част от гласоподавателите.

Вотът премина и при рекордно висока избирателна активност, а над 100 млн. души гласуваха предварително по пощата. Още в първите часове след затварянето на избирателните секции, действащият президент Тръмп обяви, че е победител и обвини Демократите в опит за изборни манипулации.

От щаба на Републиканците заведоха над 150 съдебни дела, но призивите им за спиране на броенето на гласове в някои щати, бяха отхвърлени. Масовото гласуване по пощата стана причина и резултатът от изборите да се забави с четири дни - много повече от обичайното време, необходимо да бъде обявено името на новия президент.

От щаба на Тръмп обявиха, че няма да признаят резултатите.

Джо Байдън е политик с дългогодишен опит, беше и вицепрезидент в администрацията на Барак Обама. Байдън ще бъде 46-ият президент на Съединените щати. Очаква се да встъпи в длъжност през януари.



Той ще бъде и най-възрастният президент на САЩ. Вицепрезидентът му - Камала Харис, ще бъде първата жена, заемаща толкова високопоставен пост в страната.

Малко след като стана ясен резултатът, Камала Харис разпространи видео във Фейсбук. В него тя разговаря по телефона с Байдън. "Направихме го, Джо! Ти ще си следващия президент на Съединените щати!", казва тя.





Избраният за президент написа в Туитър: Америка, за мен е чест, че ме избрахте да ръководя нашата велика страна. Предстои ни трудна работа, но ви обещавам това: ще бъда президент на всички американци - независимо дали сте гласували за мен или не. Ще запазя вярата, която ми дадохте.



America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8