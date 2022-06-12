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Бивш нападател на ЦСКА премина в Славия, "белите" заминаха на подготвителен лагер в Банско

от БНТ
16:37, 12.06.2022
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Отборът на Славия замина на подготвителен лагер в Банско с група от 29 футболисти. "Белите" ще останат в планинския курорт до 30 юни.

Подготовка за новия шампионат под ръководството на старши треньора Златомир Загорчич ще води и нападателят Ахмед Ахмедов, който подписа договор със столичния клуб, след като контрактът му с ЦСКА не бе подновен.

В Банско тимът на Славия ще изиграе четири приятелски двубоя. Съперници на "белите" ще бъдат Спартак Варна, Монтана, Арда Кърджали и Хебър.

На 1 юли ще бъде представен официално съставът на Славия за новия шампионат, а контролата тогава ще бъде със Спортист Своге на стадион "Александър Шаламанов".

На 15 юни ще бъде теглен жребият за следващото първенство.

Групата на Славия: Георги Петков, Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Илиян Илиев, Христо Попадийн, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Людовик Соарес, Константин Иванов, Димитър Стоянов, Емил Виячки, Ерол Дост, Мартин Атанасов, Кемело Нгуена, Иван Минчев, Геерги Вълчев, Дарко Тасевски, Радослав Кирилов, Тони Тосев, Мартин Сораков, Борис Димитров, Кристиян Стоянов, Валентин Петров, Емил Стоев, Кристиан Добрев, Микита Никалаевич, Йон Бакеро, Мартин Петков, Ахмед Ахмедов

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#Ахмед Ахмедов #Славия
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