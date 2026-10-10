БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Петото издание на международния турнир по свободна борба събра състезатели от България, Турция, Молдова и Северна Македония, а Станка Златева беше сред официалните гости

Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 200 състезатели от четири държави участват в петото издание на международния турнир по свободна борба "Пламен Пенев“, който се провежда в Търговище. Надпреварата събира представители на 15 български клуба, както и борци от Турция, Молдова и Република Северна Македония.

Схватките се провеждат през целия ден на площадката „Стадиончето“ зад Младежкия дом в града. Участниците премерват сили в различни теглови категории – от 45 до 110 килограма.

Сред официалните гости на турнира беше председателят на Българската федерация по борба Станка Златева. На откриването присъстваха още кметът на Търговище Дарин Димитров, областният управител Илко Илиев, председателят на Общинския съвет Тахир Тахиров и представители на местните институции.

Спортното събитие беше уважено и от директора на Спортно училище „Никола Симов“ Надежда Коева, както и от редица изявени състезатели, медалисти и ветерани от европейски и световни първенства и олимпийски игри.

Турнирът се организира от Спортен клуб по борба „Олимпиец“ и местни спортни деятели с подкрепата на Община Търговище.

Надпреварата носи името на Пламен Пенев – един от изявените български борци, оставил значима следа в спорта. В кариерата си той печели бронзов медал от световно първенство за младежи и бронзово отличие от европейско първенство за юноши.

Пенев представя България на Олимпийските игри в Атланта през 1996 година, когато триумфира и на престижния международен турнир "Дан Колов“. В продължение на години той е част от Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Бившият национал си отива от този свят през 2021 година едва на 46-годишна възраст, а турнирът в Търговище продължава да съхранява паметта за неговите спортни постижения и принос към българската борба.

По време на официалната церемония Станка Златева и областният управител Илко Илиев връчиха почетни плакети на председателя на СК "Олимпиец“ Мустафа Черкезов по повод неговата 60-годишнина и дългогодишната му работа за развитието на борбата в региона.

Организаторите от своя страна изразиха признателността си към спонсорите и партньорите на събитието, като ги отличиха с благодарствени плакети.

В късния следобед предстои официалното награждаване на най-добрите състезатели. Освен медали за призьорите в отделните категории, ще бъдат връчени специални отличия за най-техничен и най-резултатен борец, както и за най-добре представилите се български и чуждестранен участник.

Голямата индивидуална награда ще бъде поясът на името на Пламен Пенев, който ще бъде връчен лично от неговия баща Георги Вълчев.

Предвидено е и отборно отличие – купата на кмета на община Търговище, която ще получи клубът с най-много призови класирания.

С петото си издание международният турнир "Пламен Пенев“ продължава да обединява състезатели от различни държави и поколения, като съчетава спортната конкуренция с почитта към паметта на един от заслужилите представители на българската борба.

#международен турнир по борба "Пламен Пенев"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
1
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове
2
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно...
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът
3
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се...
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
4
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи,...
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София
5
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална...
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете санкции върху тяхното оръжие
6
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Борба

БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти
БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти
Кирил Вътев: Който не е част от централизираната подготовка, няма да представлява България Кирил Вътев: Който не е част от централизираната подготовка, няма да представлява България
Чете се за: 01:42 мин.
Ремзи Осман завоюва 11-а световна титла по борба при ветераните Ремзи Осман завоюва 11-а световна титла по борба при ветераните
Чете се за: 02:17 мин.
Кирил Милов: Ръководството на федерацията по борба не иска да намери пресечна точка Кирил Милов: Ръководството на федерацията по борба не иска да намери пресечна точка
Чете се за: 02:05 мин.
Семен Новиков: В централизираната подготовка няма дисциплина и ясен тренировъчен процес Семен Новиков: В централизираната подготовка няма дисциплина и ясен тренировъчен процес
Чете се за: 02:02 мин.
Още два медала за България на световното по борба за ветерани Още два медала за България на световното по борба за ветерани
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ