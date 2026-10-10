Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев

Близо 200 състезатели от четири държави участват в петото издание на международния турнир по свободна борба "Пламен Пенев“, който се провежда в Търговище. Надпреварата събира представители на 15 български клуба, както и борци от Турция, Молдова и Република Северна Македония.

Схватките се провеждат през целия ден на площадката „Стадиончето“ зад Младежкия дом в града. Участниците премерват сили в различни теглови категории – от 45 до 110 килограма.

Сред официалните гости на турнира беше председателят на Българската федерация по борба Станка Златева. На откриването присъстваха още кметът на Търговище Дарин Димитров, областният управител Илко Илиев, председателят на Общинския съвет Тахир Тахиров и представители на местните институции.

Спортното събитие беше уважено и от директора на Спортно училище „Никола Симов“ Надежда Коева, както и от редица изявени състезатели, медалисти и ветерани от европейски и световни първенства и олимпийски игри.

Турнирът се организира от Спортен клуб по борба „Олимпиец“ и местни спортни деятели с подкрепата на Община Търговище.

Надпреварата носи името на Пламен Пенев – един от изявените български борци, оставил значима следа в спорта. В кариерата си той печели бронзов медал от световно първенство за младежи и бронзово отличие от европейско първенство за юноши.

Пенев представя България на Олимпийските игри в Атланта през 1996 година, когато триумфира и на престижния международен турнир "Дан Колов“. В продължение на години той е част от Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Бившият национал си отива от този свят през 2021 година едва на 46-годишна възраст, а турнирът в Търговище продължава да съхранява паметта за неговите спортни постижения и принос към българската борба.

По време на официалната церемония Станка Златева и областният управител Илко Илиев връчиха почетни плакети на председателя на СК "Олимпиец“ Мустафа Черкезов по повод неговата 60-годишнина и дългогодишната му работа за развитието на борбата в региона.

Организаторите от своя страна изразиха признателността си към спонсорите и партньорите на събитието, като ги отличиха с благодарствени плакети.

В късния следобед предстои официалното награждаване на най-добрите състезатели. Освен медали за призьорите в отделните категории, ще бъдат връчени специални отличия за най-техничен и най-резултатен борец, както и за най-добре представилите се български и чуждестранен участник.

Голямата индивидуална награда ще бъде поясът на името на Пламен Пенев, който ще бъде връчен лично от неговия баща Георги Вълчев.

Предвидено е и отборно отличие – купата на кмета на община Търговище, която ще получи клубът с най-много призови класирания.

С петото си издание международният турнир "Пламен Пенев“ продължава да обединява състезатели от различни държави и поколения, като съчетава спортната конкуренция с почитта към паметта на един от заслужилите представители на българската борба.