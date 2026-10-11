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Ботев Академик намери верния път в трилър с Берое

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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"Жълто-черните" тръгнаха трудно, но успешно през новия сезон в НБЛ.

Ботев Академик намери верния път в трилър с Берое
Снимка: НБЛ
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Ботев Академик тръгна трудно, но успешно през новия сезон в НБЛ. Баскетболистите на Давид Мазур надделяха над Берое Стара Загора с 90:86 в мач от първия кръг. В зала "Общинска" срещата, преминала през немалко обрати, бе решена в края, когато верните решения се оказаха на страната на "жълто-черните", които разочароваха момчетата на Даниел Клечков.

За полския специалист това бе официален дебют начело на отбора от Пловдив.

На 17 октомври (петък) Ботев ще приеме Миньор 2015. От своя страна От своя страна Берое ще бъде домакин на другия тим от Пловдив - Локомотив.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Гостите имаха достатъчно аргументи, особено в нападение, за да погледнат смело към двуцифрената разлика още на старта чрез Кръстомир Михов и Кристофър Ролинс. Домакините се съвзеха в опит да отговорят, но „зелено-белите“ нямаха спиране за аванс от 8 точки в края на дебютната част.

Прилив на енергия, дело на Димитър Стамов и Дикариус Никълсън, вдъхновиха „жълто-черните“ за бърз обрат в хода на втория период. Старозагорският тим на бърза ръка показа, че има достатъчно оръжия в нападения и се прибра в съблекалнята при 52:46.

Стартът на второто полувреме се славеше с безрезултатни атаки и от двете страни, особено в лагера на гостите. В този момент Николай Михайлов и Никълсън се оказаха катализаторите, които тласнаха отбора от Пловдив към обрат и разлика от 6 точки след 30 минути игра.

Гостите забравиха за кошмарната си трета част и откриха подобаващо последната, в която не след дълго се озоваха в ролята на лидери. Гонитбата излезе на преден план, а Михайлов трепна веднъж от наказателната линия. При пропуска му обаче имаше нарушение срещу Васил Бачев, който бе точен на два пъти за плюс 3. В последните 6 секунди Джордан Ролс вкара само веднъж от тази линия, а Бачев повтори упражнението и това бе всичко.

Гостите забравиха за кошмарната си трета част и откриха подобаващо последната, в която не след дълго се озоваха в ролята на лидери. Гонитбата излезе на преден план, а Михайлов трепна веднъж от наказателната линия. При пропуска му обаче имаше нарушение срещу Васил Бачев, който бе точен на два пъти за плюс 3. В последните 6 секунди Джордан Ролс вкара само веднъж от тази линия, а Бачев повтори упражнението и това бе всичко.

Николай Михайлов бе двигателят на Ботев със своите 23 точки и 14 борби. Дикуариус Никълсън финишира с 20, 8 овладени под двата ринга топки, 7 асистенции и 4 точни стрелби зад дъгата. Сола Адебиси и Васил Бачев отбелязаха по 10 точки.

Кръстомир Михов отвърна за Берое със 17 точки и 5 борби. Джордан Ролс завърши с 16 и 9 асистенции, Даниъл Сейлър има 14 и 11 овладени под двата ринга топки, Кристофър Ролинс реализира 10.

#БК Ботев Академик #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Берое Стара Загора

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