Ботев (Пловдив) организира специална церемония в памет на Илиян Филипов преди домакинския мач със Славия в събота, обявиха от футболния клуб. Тя ще започне точно в 19:12 часа на терена на стадион "Христо Ботев".

По време на церемонията ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на „жълто-черната“ публика, представители на клубовете от Първа лига, на Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба.

Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на Илиян Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона.

Както е известно, стадион "Христо Ботев" е напълно разпродаден за предстоящия мач на "канарчетата" срещу Славия. Двубоят ще премине под надслов "Всички за Илиян" в памет на президента на клуба Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември в Пловдив.

Срещата между Ботев и Славия от 11-ия кръг на Първа лига е на 10 октомври (събота) от 20:00 часа на "Колежа".