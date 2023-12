Бургас ще посрещне Нова година с грандиозен концерт

И тази година на централния площад. Специален гост е световната звезда Марти Синтрън от легендарната група от 90-те "No Mercy".

"Развълнувам съм, въпреки че това е вторият ми път в Бургас. Вече срещнах хора, с които се запознах при първото ми посещение и смятам, че тази вечер шоуто ще е неповторимо!”, каза Марти Сиртън, "No Mercy"

В новогодишната нощ Мартин Синтрон ще изпълни някои от най-популярните хитове на групата, сред които "Where Do You Go?", "When I Die" и "Please Don't Go".

