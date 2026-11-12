Цифров личен лекар: 42% от швейцарците използват изкуствен интелект за самодиагностика

През последната година жителите на Швейцария са започнали да се обръщат към изкуствения интелект за информация относно здравословното си състояние два пъти по-често, сочи ново проучване на здравноосигурителната компания CSS.

Според данните четирима от всеки десет анкетирани използват чатботове с изкуствен интелект, за да разберат на какво се дължат симптомите им. Само за година делът на потребителите на подобни услуги е скочил от 20% на 42%.

Проучването, проведено от изследователския институт Sotomo, показва, че швейцарците се допитват до ИИ както за оценка на физически симптоми, така и при проблеми с психичното здраве. Популярността на тези инструменти нараства рязко във всички възрастови групи – сред младите хора вече 62% прибягват до помощта на алгоритмите за проверка на симптоми.

Дори при хората над 65-годишна възраст този дял е достигнал 30%, при едва 10% година по-рано. Над една четвърт от участниците в анкетата определят чатботовете с изкуствен интелект като един от най-важните си източници на здравна информация. Въпреки това изкуственият интелект не измества лекарите или близките, а се използва предимно като допълнителен ориентир.

Сънят и храненето остават основни предизвикателства

Като цяло участниците в изследването оценяват здравето си по-положително спрямо предходната година, като намалява делът на хората, които се чувстват зле или се оплакват от неразположение. Като най-честа причина за влошено самочувствие анкетираните посочват лошия или недостатъчен сън – тенденция, отчетена и в миналогодишното проучване на CSS, когато едва един на всеки петима заяви, че няма редовни проблеми със съня.

За първи път от началото на тези проучвания през 2020 г. жителите на Швейцария поставят нездравословното хранене наравно с наследствената предразположеност по степен на влияние върху здравето. И двата фактора са посочени като възможна причина за сериозни заболявания от 59% от респондентите.

На практика обаче малцина успяват да спазват принципите на здравословното хранене – едва един от петима консумира препоръчителните пет порции плодове и зеленчуци дневно. Като основни пречки се посочват трайно установените хранителни навици, липсата на мотивация и недостигът на време.

Проучването е проведено от института Sotomo по поръчка на швейцарската здравноосигурителна компания CSS сред общо 2549 души от немскоезичния, френскоезичния и италианоезичния регион на Швейцария.

Статия, написана от Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo, първоначално публикувана на 10 ноември 2026 г.