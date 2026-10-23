ЦСКА 1948 не остави шансове на Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 победи гостуващия Ботев Пловдив с 4:0 в първи мач от 12-ия кръг в Пъва лига. Точни за успеха бяха Елиаш Франко, Жул Мейер, Петър Витанов и Моатаз Земземи.

В класирането домакините са на четвърта позиция с 25 точки, а Ботев е на пето място с 19.

Преди началото двата тима отдадоха почит пред наставника Юрий Васев, който почина преди броени дни.

Домакините доминираха изцяло през първото полувреме и отбелязаха три попадения. В 13-ата минута Георги Русев центрира великолепно от корнер, Ектор Куяер стреля с глава и Даниел Наумов спаси с една ръка, но нямаше какво да направи при добавката на Елиаш Франко, който изпрати топката в опразнената врата.

В 29-ата минута Петър Витанов центрира отляво, Жул Мейер се извиси и стреля с глава за 2:0. Наумов успя да отклони топката, но се получи рикошет в гредата и тялото му, след което се озова в мрежата.

Минута преди края на първата част след центриране от корнер Петър Витанов беше оставен сам и стреля в далечния ъгъл, топката срещна лявата греда, след което отново навести вратата на пловдивчани.

Карлос Алгара от Ботев имаше две възможности пред вратата на столичани, но ударите му бяха доста неточни.

В 54-ата минута Георги Русев опита да изненада Наумов с удар от дистанция, но вратарят успя да спаси. Четвърт час по-късно Русев отправи мощен шут с десния крак, но топката срещна лявата греда и излезе встрани от вратата.

В 84-ата минута домакините стигнаха до четвърти гол, след като Моатаз Земземи също беше точен. Георги Русев получи подаване в наказателното поле и вместо да стреля, изведе тунизиеца на чиста позиция и той направи 4:0.

Две минути по-късно Ботев вкара попадение чрез Карлуш Меоти, което обаче беше отменено поради засада.

В следващия кръг ЦСКА 1948 приема Спартак Варна на 30 октомври, а Ботев ще гостува на Локомотив София.