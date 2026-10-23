Станислав Генчев: Няма причина да навеждаме глава

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев беше разочарован от загубата с 0:4 като гост от ЦСКА 1948, но добави, че няма причина неговите футболисти да навеждат глави.

"Трудно се говори след такъв мач, от две статични положения ни вкараха три гола. Първото полувреме завърши 3:0 за ЦСКА 1948 без някой от двата тима да има явно предимство. Класата на техния отбор си пролича, има разлика дали губиш с един гол или е 0:3. Няма причина да навеждаме глава, следващият мач чука на вратата. Първият гол беше много добро изпълнение, много добре атакува топката. Вторият и третият гол обаче нямахме нужната концентрация. Имахме грешки в позициониране и бяхме наказани", заяви наставникът след мача.

"ЦСКА 1948 не са ни изненадали с нещо. Очаквахме да играят така. И двата тима имаха силни и слаби моменти, но те се възползваха от техните ситуации, а ние не. Казах на играчите, че ние играем за Ботев Пловдив, не трябва да свеждаме глава. Бяхме длъжни да се борим до край, но не се получи. Можем много повече от това, което показахме днес. Важна е сега реакцията. Всяка победа е много важна, особено след такъв мач. Точките ни са много важни, за преследване на нашите цели", добави Генчев.