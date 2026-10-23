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Огнян Младенов: Момчетата излязоха пределно мотивирани и вкараха четири гола

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Спорт
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ЦСКА 1948 победи Ботев (Пловдив) с 4:0.

Огнян Младенов: Момчетата излязоха пределно мотивирани и вкараха четири гола
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Наставникът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов посвети успеха с 4:0 над Ботев (Пловдив) над починалия преди дни дългогодишен наставник на „червените“ Юрий Васев.

„Искам да кажа, че тази победа е за Юрий Васев. Трудно е, когато губиш близък човек в клуба. Момчетата излязоха пределно мотивирани и вкараха четири гола. Бяхме разнообразни в атака“, заяви наставникът на тима.

„Със сигурност ни беше едно от най-добрите полувремена, за щастие всичко се получи отлично, а момчетата бяха мотивирани да покажат най-доброто си лице. Идеята беше да стартираме с по-леки нападатели, които да вкарват напрежение в атакуващ и защитен план на Ботев Пловдив“, продължи той.

„Търсихме разнообразие в нашата система, креативност в атака и нещата се получиха. Доволен съм от организацията в дефанзивен план, момчетата спазиха указанията и резултатът е налице. Отделихме специално внимание на статичните положения, знаем как се готви щабът на Ботев Пловдив“, завърши Младенов.

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#Огнян Младенов #Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА 1948

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