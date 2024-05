Далас Старс победи Едмънтън Ойлърс с хеттрик на Джейсън Робъртсън

Джейсън Робъртсън довърши хеттрика си с победното попадение в средата на последната третина и гостуващият Далас Старс спечели с 5:3 срещу Едмънтън Ойлърс в мач от финалната серия на Западната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Далас води с две победи от три мача преди втората поредна среща в Едмънтън.

️ ROBO HAT TRICK ️



Jason Robertson nets his first career #StanleyCup Playoffs hat trick!



Hat Trick Challenge Presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/wk3hJpCa08