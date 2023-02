Даниил Медведев победи Анди Мъри и спечели титлата в Доха

Даниил Медведев спечели турнира по тенис от категория ATP-250 в Доха (Катар). На финала руснакът победи британеца Анди Мъри с 6:4, 6:4 за 1:47 часа игра.

За Даниил Медведев този трофей е 17-и в кариерата му и втори пореден след успеха му в Ротердам миналата седмица.

Руснакът започна силно и направи два пробива в първия сет, за да поведе с 4:1. Мъри върна един пробив, но Медведев не допусна изненада и взе първата част с 6:4.

Вторият сет се разви по идентичен начин - ранен пробив за руснака, който съперникът му върна за 3:3, но при 4:4 Медведев отново взе подаването на Мъри, след което затвори мача с 6:4.

BACK-TO-BACK @DaniilMedwed takes home his second straight title as he defeats Murray 6-4 6-4 in Doha #QEMO2023 pic.twitter.com/RTxadennFR