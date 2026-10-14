Даниил Медведев продължава към четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай

Шампионът от 2019 година Даниил Медведев (Русия) продължава към четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) след успех в два сета срещу Стефанос Циципас (Гърция) с 6:4, 7:5 за час и 24 минути.

30-годишният руснак, който е поставен под №5 и е единственият останал носител на титлата в предпоследния за годината турнир "Мастърс", спечели за 11-и път в общо 16 срещи срещу този съперник и продължи силната си форма на китайските турнири. Медведев все още е без загубен сет в Шанхай, а през миналата седмица достигна до полуфиналите в столицата Пекин.

"Обичам Шанхай като град. Това е един от любимите ми спирки от Тура, така че се опитвам да остана възможно най-дълго. Играя страхотно. Днес беше различен стил на игра в сравнение с този на Централния корт. Сервирах страхотно, не допуснах нито една точка за пробив, така че съм много щастлив от това", заяви Даниил Медведев в интервюто си след мача.

Следващият съперник на руснака ще бъде 15-ия поставен Томи Пол (САЩ), който надигра Зизу Бергс (Белгия) със 7:6(5), 6:4.