Даниил Медведев продължава защитата на титлата си на тенис турнира от сериите АТР 250 в Алмати

Актуалният шампион Даниил Медведев продължава защитата на титлата си на тенис турнира на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан).

30-годишният руснак се класира за полуфиналите, след като спечели шести пореден двубой от надпреварата. Медведев отстрани французина Теренс Атман с 6:4, 6:4 за 75 минути.

През миналата година с триумфа в Алмати Медведев сложи край на чакане за трофей от близо две години и половина, но през настоящия сезон той вече има три успеха в Тура на АТП. Водачът в схемата поднесе още едно шампионско представяне срещу Атман и не му даде нито един шанс за пробив в хода на двубоя.

"Не е лесно да играеш срещу Теренс. Силен сервис, добри удари. Трябваше да остана в мача и да намеря някои добри удари и уинъри", заяви Даниил Медведев след двубоя, цитиран от уебсайта на АТР.

Руснакът записа рекорден за Тура през сезона 36-и успех на твърди кортове, като и трите му трофея дойдоха на тази настилка - в Бризбейн, Дубай и Ханджоу. С този успех той увеличи шансовете си за класиране за финалния турнир на АТР за годината и заема последното място, даващо право на участие - деветото, на 640 точки пред десетия Алекс де Минор (Австралия).

В спор за място във финала Медведев ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под номер 3 представител на домакините Александър Бублик и петия поставен Карен Хачанов, шампион от 2024 година.

По-рано през деня Стефанос Циципас (Гърция) достигна до втория си полуфинал през сезона и първи на твърди кортове от февруари 2025-а. Седмият поставен грък победи австралиеца Джеймс Дъкуърт с 6:3, 6:4 и на полуфиналите ще се изправи срещу Николоз Базилашвили (Грузия), който надигра шампиона от 2023 година Адриан Манарино (Франция) с 6:3, 6:1.